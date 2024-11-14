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財部：前10月公益彩券盈餘 百億元挹注地方社福財源

2024/11/14 19:05
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（中央社記者張璦台北14日電）今年為第5屆公益彩券發行首年，年度公益彩券銷售目標為新台幣1156億元、結算盈餘目標為278億元，財政部今天發布統計，截至10月底，累計結算銷售金額達1154億元、盈餘249億元，銷售及盈餘目標達成率分別為99.8％、89.6%。

財政部國庫署副署長馬小惠今天在例行記者會說明，今年前10月公益彩券盈餘249億元，其中包含立即型彩券約91億元，電腦型彩券約158億元。運用上，依法專款專用於補助國民年金112億餘元、全民健康保險準備12億餘元，以及分配給地方政府運用於社會福利支出約125億元，包含辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者福利及社會救助等事項。

除盈餘外，馬小惠指出，公益彩券發行機構每年需繳付回饋金27億元，提供衛福部、勞動部及原民會，辦理推展社會福利及弱勢族群就業服務等事項，對於保障國民生活及經濟安全有所助益。

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馬小惠進一步表示，為協助弱勢族群就業，台灣的公益彩券經銷商均由身心障礙者、原住民及低收入單親家庭3大弱勢族群擔任，在國際上較為少見。據統計，113年10月底經銷商人數合計6萬6326人，若再考慮其聘僱員工及彩券周邊產業等因素，對於促進就業更具正面影響。

馬小惠指出，在經銷商的努力及消費者支持下，公益彩券自88年底發行以來，截至113年10月底止，累計創造盈餘約6225億餘元，近5年平均結算盈餘更達304億餘元，財政部將持續督導發行機構穩健發展公益彩券市場，達成銷售及盈餘目標，厚植社會福利財源，照顧更多弱勢族群。（編輯：張若瑤）1131114

馬小惠
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