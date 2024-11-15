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藥華藥：持續擴充產能 美日市場銷售看增

2024/11/15 17:42
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（中央社記者何秀玲台北15日電）新藥公司藥華藥今天在法說會中指出，台中廠第2條產線擴建完成，製程確效已近完成，準備向美國及歐盟提出廠證申請，產能倍增可供應2萬多名病患。為擴充產能，竹北廠工程進行中，依計畫推進至2026年投產；美國與日本市場銷售則持續成長。

藥華藥代理發言人張慧敏指出，隨全球營運規模擴大，公司獲利快速成長。美國市場銷售持續上揚，開立罕見血癌新藥Ropeg處方的新醫師及用藥患者人數持續增加，效率大幅提升。另外，美國子公司已啟動大數據商業數據分析，並持續以AI運算平台輔助業務推廣，預期Ropeg在美覆蓋率將持續攀升。

張慧敏說，日本市場銷售也持續成長，預計明年將向日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）申請修改目前仿單，進一步推動高劑量Ropeg的使用，擴大Ropeg日本市場。

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張慧敏表示，Ropeg於今年6月1日在日本上市滿一年，獲日本健保給付患者自行施打，並放寬處方天數，一次最多可以拿取90天藥量，提升病人用藥意願。日本團隊10月1日進一步推出藥品宅配服務，便利患者取得藥品，新服務開始發酵，提升使用Ropeg的病人數，推升日本營收持續成長。

藥華藥今年管控費用，前3季費用較去年同期減少4.59%，本業獲利大幅度成長到11.9億元，年增29.8億元，稅後純益達17.29億元，較去年同期轉虧為盈，EPS達5.23元，已賺半個股本。（編輯：楊蘭軒）1131115

張慧敏
藥華藥：血癌新藥力拚納入中國醫保及韓國健保
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