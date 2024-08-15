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藥華藥：血癌新藥力拚納入中國醫保及韓國健保

2024/8/15 19:36
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（中央社記者何秀玲台北15日電）新藥公司藥華藥今天在法人說明會中指出，旗下罕見血癌新藥Ropeg已在今年7月申請進入中國醫保，最快今年底取得醫保藥價；此外，今年已再申請納入韓國健保，預計明年年底前取得健保藥價。

藥華藥代理發言人張慧敏指出，血癌新藥於今年5月底取得新加坡藥證，已申請列入當地癌藥目錄，預計最快今年9月於新加坡上市，進軍東南亞市場。

藥華藥今年第2季稅後純益為新台幣6.79億元，較去年同期稅後虧損2.02億元轉虧為盈，每股純益為2.09元

她表示，血癌新藥今年6月獲中國藥監局核准後，7月中已申請進入醫保，最快可於今年年底取得醫保藥價。因大陸特殊藥價政策，藥華藥目前將先聚焦在中國各大醫院自費銷售，並洽談銷售合作對象。

另外，藥華藥韓國團隊今年已再申請血癌新藥納入韓國健保，預計明年底前取得健保藥價。

藥華藥表示，美國市場營收持續加速成長，除學術醫院外，社區醫院市場成長強勁。

張慧敏指出，藥華藥台中廠第2條產線已擴建完成，近期啟動製程確效。此外，為擴充產能，竹北廠工程持續進行中，預計2026年投產。（編輯：張良知）1130815

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藥華藥
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張慧敏
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