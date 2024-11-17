玉山金永續長：目標2027年前全台自有大樓成綠建築

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（中央社記者羅元駿台北17日電）金融業拚淨零。玉山金永續長張綸宇表示，玉山內部直接間接碳排僅占整體2%，不過仍力行減碳，透過全行汰換LED燈具、裝設節能設備、太陽能屋頂及購買綠電等，金控也預計在2027年前，將全台自有大樓改建成綠建築。

台灣訂定2050年淨零排放目標，而金融業在推動永續轉型的過程中扮演關鍵角色，除透過投融資與議合等影響力，帶動企業重視ESG（環境、社會與公司治理），也可透過自身減碳及對低碳產業的支持，加速永續行動。

玉山金位於敦化北路的第2總部大樓為綠建築，玉山金永續長張綸宇告訴中央社記者，玉山金2023年溫室氣體排放量共542.8萬噸，其中僅2萬多噸來自範疇一和範疇二，剩餘有98%是來自範疇三。

在碳排與碳盤查裡，會依碳排不同類別或來源，分成3個範疇。範疇一是直接排放，指企業或組織直接產生的碳排。範疇二是間接排放，指企業或組織從外部購買的能源所產生的排放。範疇三是其他間接排放，指企業或組織活動所帶來的其他間接排放。

張綸宇說，玉山金以2020年的範疇一和範疇二碳排放2萬4698噸為基期年，與2023年的2萬120噸相比，共減少4578公噸、減幅18.5%，減碳作為包含全行汰換LED燈具、裝設太陽能屋頂或是購買綠電，而玉山金也設定目標，2027年前將全台的自有大樓，改建成綠建築。

談及全球建築營建業，張綸宇表示，營建業的年碳排放量占全球38%，綠建築是邁向淨零路徑的關鍵產業，玉山銀和台灣建築中心合作，向外界推廣具「生態、節能、減廢、健康」建築物，只要房貸擔保品符合「綠建築標章」，在不同等級認證會有不同的貸款優惠。

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張綸宇進一步說明，綠建築是趨勢，雖然房屋或裝潢價格可能較高，但期望以金融力量帶動營建業、裝潢建材供應商以及民眾對綠建築的重視，截至今年10月底，玉山銀的個人綠建築房貸件數為1380件、放款餘額為新台幣210億元。

張綸宇表示，玉山金董事長黃男州曾說過，「一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略」，訂定具體可行的永續發展藍圖，透過金融力量串聯政府、顧客及投融資對象等，共同邁向淨零。（編輯：潘羿菁）1131117