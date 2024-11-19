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達運光電擬12/11掛牌 承銷價暫定68.8元

2024/11/19 19:36
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（中央社記者潘智義台北19日電）達運光電今天表示，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣7623張，競拍底價59.31元，每一投標人最高得標張數972張，暫定承銷價68.8元，預計12月11日掛牌。

達運光電說明，競拍時間為11月21日至25日，11月27日開標；11月29日至12月3日辦理公開申購，12月5日抽籤。

根據Statista市調數據，綜合分析電信及有線電視寬頻網際網路市場發展，高頻寬需求的使用者，2020至2024年期間平均年成長率約8%左右，全球網際網路使用人數2020年為45億，預估至2029年將達73億人，年複合成長率約2.4%。

達運光電表示，長期專注在寬頻網路設備，以自有品牌行銷全世界，銷售市場包括北美，中南美洲，歐洲，亞洲，針對當地需求提供專業的技術支持服務，並因地制宜進行產品的定制化開發。

達運光電指出，近年來強化人工智慧物聯網（AIoT）布局，整合物聯網軟硬體，隨著智慧聯網和AI技術的普及，針對物聯網設備整合提供全面解決方案，並結合大數據和人工智慧技術，提升產品的連接性和智能化水準。

技術創新方面，達運光電說明，除寬頻網路，更聚焦於AI、大數據分析、低軌衛星技術及國防應用等領域。開發的智慧訊號管控模組（DSIM）及跨平台產品創新方面，已獲得多家國際運營商認可。

此外，達運光電也與工研院合作，開發AI影像辨識技術，並已在科技執法、智慧監控等領域取得成果，為未來智慧城市與智慧安防系統打下基礎。

達運光電說明，公司不僅為北美主要的寬頻設備供應商之一，在東南亞的印尼、泰國和菲律賓等地，也將智慧聯網設備應用於各種智慧場域建置，包括智慧監控、數據分析等領域。

展望未來，達運光電計劃5年內進一步增強物聯網、AI、低軌衛星、熱影像技術、無人機通訊領域，並藉此擴展技術版圖，逐步增加市場占有率。

達運光電統計，今年前3季累計營收新台幣13.87億元，稅後淨利1.67億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.05元。（編輯：楊蘭軒）1131119

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