鴻海加入OpenUSD聯盟 推動3D場景技術應用

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海今天下午宣布，加入OpenUSD聯盟（Alliance for OpenUSD, AOUSD），支持建構3D生態系統，推動通用場景描述（Universal Scene Description, USD）標準化。

鴻海透過新聞稿說明，OpenUSD技術由皮克斯公司（Pixar）創建，是一種高效能的3D場景描述技術；OpenUSD聯盟2023年8月由Pixar、Adobe、蘋果（Apple）、Autodesk和輝達（NVIDIA）共同成立，OpenUSD是一個開放組織，藉由通用場景描述，促進3D內容的相互操作性，聯盟致力將OpenUSD建立為國際跨產業標準。

鴻海數位長暨智慧製造平台負責人史喆指出，鴻海擅長的製造領域，近年來整合越來越多的人工智慧（AI）和數位孿生（digital twins）技術，鴻海需要更多3D技術運用在製造場景中。（編輯：林家嫻）1131120