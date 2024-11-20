研調：中國需求熱全球弱 11月電視面板報價估持平

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，中國超大尺寸電視熱銷，但國際品牌近期需求弱勢，預期11月電視面板價格仍將全面持平。

范博毓指出，11月電視面板報價可望持平，但液晶顯示器面板跌勢收斂，筆電面板跌勢恐相對較明顯。

他說，進入11月後，中國以舊換新政策已提前大力刺激之下，雙十一促銷結果顯得差強人意，不過這仍無損於中國電視品牌在超大尺寸電視面板的需求熱度，面板廠也積極對應此波需求。

不過，相對而言，近期國際品牌的電視需求則呈現較為弱勢。在中國熱、全球品牌銷售冷的兩極化需求下，主要面板廠目前在面板價格上仍採較為穩健的策略，在短期需求相對持穩之下，預期11月電視面板價格仍將全面持平。

液晶顯示器（Monitor）面板部分，集邦調查，11月在液晶顯示器面板需求仍偏弱的狀況下，面板跌價壓力仍在，但面板廠在液晶顯示器面板持續處於虧損狀態下，不太願意在跌價幅度上作更多讓步，加上電視面板價格持續走穩，預期液晶顯示器面板價格跌幅可望稍稍收斂。

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以11月價格來看，不含背光模組的液晶顯示器面板價格預計下跌約0.2至0.3美元，而液晶顯示器面板模組價格跌幅，21.5吋預計下跌0.1美元，23.8吋與27吋預計下跌0.2美元。

筆電方面，集邦說明，進入第4季後，筆電面板的需求明顯走弱，預計將季減約18%。縱使少部分品牌客戶在第4季仍積極衝刺數量，但仍難以扭轉整體趨勢。在需求轉弱之際，部分面板廠為了爭取客戶訂單，在面板價格的態度上明顯軟化，面板價格可能在11月出現較為明顯的跌勢。（編輯：楊凱翔）1131120