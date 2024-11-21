GUCCI撤櫃精品仍逆勢揚 華泰名品城明年營收拚130億

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（中央社記者何秀玲桃園21日電）OUTLET單店營收王華泰名品城董事長梁曙凡今天表示，今年受到精品市場不景氣及出國潮影響，營收估新台幣125億元，力拚年增1%；明年將改裝一期美食街，引進休閒與輕奢品牌，櫃位調整比率將達15%，全年營收挑戰130億元，估成長逾5%。

此外，位於嘉義的第2個據點，她表示，有望在明年第4季動工。

華泰名品城今天舉辦媒體交流會，談到品牌表現，梁曙凡說，華泰名品城店王為國際品牌COACH，業績表現甚至是COACH全球OUTLET店第4名；若單看精品品牌業績，則以PRADA表現最好。

雖然GUCCI今年9月因追求品牌轉型，決定撤離華泰名品城，但華泰名品城前10月精品業績仍逆勢成長5%，整體業績成長1%，而GUCCI離開後，即有其他精品品牌表達進駐意願。

華泰名品城在2022年以單店之姿，擠入營收百億元俱樂部，目前為OUTLET單店營收王，有多家「僅此一家OUTLET」的精品品牌進駐於此，如PRADA、Ferragamo、LOEWE、Tory Burch、TOD’S、CELINE、Burberry等，精品業績占2至3成。

梁曙凡說，今年國際精品不景氣，且許多人都出國買精品，華泰名品城業績多少受影響；但也因不景氣，國際品牌庫存量高，品牌為了清庫存，在OUTLET下折扣會比以往更深。另外，歐洲和中國大陸消費力疲弱，有不少商品倒貨來台灣，OUTLET貨比以往更齊全。

去年年初梁曙凡就觀察到，精品景氣有向下趨勢，因此即時作出因應，去年開始改裝，引進更多輕奢品牌，今年下半年陸續在三期引進知名餐飲品牌，為隔壁國泰人壽B區商辦的進駐做準備；明天起也舉辦開業以來最大的耶誕市集，希望今年能衝刺營收至125億元。

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針對明年規劃，她表示將持續改裝，引進更符合潮流趨勢的休閒與輕奢品牌，明年營收將挑戰130億元，估成長逾5%，持續穩坐OUTLET龍頭寶座。

梁曙凡也透露，華泰名品城除了台灣本地客，外籍旅客消費更是驚人，以退稅業績來看，每名外籍旅客平均消費客單1.8萬元，比台灣VIP客人約1.4萬至1.5萬元還高，以菲律賓客占比最高，退稅金額更年增86%，推測為工程師和移工貢獻為主。（編輯：楊蘭軒）1131121