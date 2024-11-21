中鋼構訂單排至明年第4季 大型開發案為爭取重點

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（中央社記者何秀玲台北21日電）專業鋼結構製造安裝公司中鋼構今天舉辦法說會，董事長陳瑞騰說，在手訂單量足夠撐到明年第4季，目前接單將在明年第4季後，朝2026年及2027年單子為主；未來會聚焦大型開發案、物流廠房和高科技廠房，爭取初步釋出訂單為重點。

他表示，今年高科技廠房及冷鏈物流廠房仍有顯著需求，有案子正洽談中，未來應該會逐步釋出訂單，這是中鋼構持續爭取的目標。另外，因應央行第7波信用管制的影響，大樓類接單方面，會聚焦在A級辦公大樓及都更危老案子。

中鋼構在建工程方面，總計大樓建築鋼構工程、廠房鋼構工程和其他鋼構工程，目前在手訂單量約為28萬噸。從產品組合來看，以大樓建築鋼構為主，占比約為89%，接單進度上看到明年第4季，朝2026至2027年單子為主。

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他也表示，近期因應ESG（環境保護、社會責任及公司治理）潮流，將發展新建材、新工法，以創造產品附加價值。此外，因中鋼構隸屬中鋼集團，將會發揮集團綜效，爭取統包案和高毛利的案子，培養與發展承攬統包工程業務能力。

中鋼構今年前3季營收為新台幣142.57億元，年增0.12%，稅後純益約4億元，年增13.9%，每股純益為2元，中鋼構主管表示，近年獲利呈現穩定向上趨勢。（編輯：楊凱翔）1131121