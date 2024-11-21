本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

裕隆全數出脫51%裕隆汽金持股 處分利益調整為3.41億

2024/11/21 20:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）裕隆今天晚間公告，全數處分持有51%中國裕隆汽車金融（裕隆汽金）股權，確定最終價款，處分利益調整為新台幣3.41億元，預計今年底前匯入交割價金。

裕隆晚間透過重大訊息說明，2023年11月23日董事會決議通過，將所持有51%裕隆汽金股權，全數售出給中國北京汽車（北汽）。

裕隆指出，裕隆汽金兩位股東包括裕隆和裕融企業，與交易對象北汽三方，因契約約定交割先決條件已達成，買賣雙方在今年9月30日完成交割，當時預估交易價格人民幣6.89億元（約新台幣31.13億元），依取得成本計算，處分利益估新台幣3.93億元，實際交易金額以會計師查核簽證為準。

裕隆今天表示，最終交易價格已按照會計師出具審計報告，由買賣雙方按照契約約定核算並確認。裕融企業、裕隆及交易對象北汽三方，今天共同簽署最終價款說明函。

裕隆指出，最終交易價格人民幣6.78億元（約新台幣30.68億元），處分利益調整為新台幣3.41億元，預計今年底前匯入交割價金。（編輯：楊蘭軒）1131121

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：