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陳其宏：參考諸葛亮三道錦囊 佳世達辨識3風險訂KRI

2024/11/22 20:49（11/22 21:30 更新）
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（中央社記者潘智義台北22日電）佳世達集團董事長陳其宏表示，風險管理首要精神是必須假設風險會發生，預先準備、率先行動，若風險實際未發生，可能因洞燭機先獲得成長機會；他另外也分享參考三國時代諸葛亮的三道錦囊，設計佳世達每年辨識3大關鍵風險，訂定「KRI」制度，並且每季追蹤檢視調整。

亞洲最大的風險管理組織—泛亞風險及保險管理協會（PARIMA；Pan-Asia Risk & Insurance Management Association）於11月22日首次在台灣舉辦PARIMA 2024台北國際風險管理大會，匯集亞洲7個國家、超過150多位風險和保險專業人士，以「全球風險，亞洲應對」為主軸，圍繞風險與保險管理、永續發展以及人員風險3大核心，共同探討全球風險管理的緊迫議題。

陳其宏受邀專題演講「高瞻遠矚—佳世達的領導力」，分享高階管理者如何將風險管理融入企業架構，以積極主動的策略，提升企業韌性並推動組織成功。

陳其宏分享三國時代「三道錦囊」的故事，當時諸葛亮為前去東吳的主公劉備準備3道錦囊，每到風險關卡就打開來照著做，順利協助劉備度過難關、平安歸來。佳世達每年辨識3大關鍵風險，訂定「KRI」，並且每季追蹤檢視調整，以「假設風險必定發生」的心態制定「三道錦囊」策略、率先採取關鍵行動因應，也因此在疫情3年間，佳世達營收增長700億元，市值、毛利率也屢創新高。

佳世達人資長暨永續風控長林旺賜是PARIMA董事會成員，也是此次推動PARIMA首度在台灣舉辦大會的幕後推手。林旺賜在開幕致詞時分享風險RISK新解，以Resilience（韌性）、Innovation（創新）、Synergy（協同效應）、Knowledge（知識）說明此次台北國際風險管理大會的精神，呼籲建立韌性、以創新應對多變挑戰、並透過垂直與整合的跨領域合作與知識平台，迎向亞洲經濟成長並永續經營的新時代。

中華民國風險管理學會（RMST）理事長張士傑探討台灣風險管理不斷演變的現況，以及從區域內同儕經驗中學習的重要性。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新說明，為何風險管理無法與永續發展分離，以及永續發展在未來風險管理中扮演的關鍵角色。（編輯：潘羿菁）1131122

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