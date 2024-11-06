佳世達看好明年營運 2027年高附加價值事業獲利過半

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（中央社記者潘智義台北6日電）液晶顯示器廠佳世達董事長陳其宏今天表示，疫情期間維持社交距離，帶動網通、資訊電子產品熱銷，創造2022年營運高點後，衍生高庫存問題，預計2025年將可擺脫庫存陰霾。

佳世達今天舉行法說會及記者會，陳其宏指出，2022年業績長紅，主要受惠於「疫情紅利」，但高庫存也使2023、2024年面臨不小壓力，2025年營運表現將可望回到正常水準，不論醫療這類高附加價值事業，還是液晶顯示器、網通事業都可望優於2023、2024年，期盼高附加價值事業獲利占集團整體比重提高，2027年占比過半。

陳其宏說明，今年不論營收、獲利，第1季至第3季都僅成長一點點，希望後續走向坦途，第4季仍維持成長，全年營運與去年相差不要太大，明年有更大成長空間。雖然疫情抑抑很多需求，卻也加速很多產品購買，消化庫存是近兩年的產業重大課題。

他指出，醫療、網通產業，過去兩年的需求不同，但希望明年這兩個事業體營運都獲得改善，有很強成長力道，各事業都成長，尤其醫療事業，若成功在香港掛牌上市，將可累積豐沛資源，對集團幫助很大，畢竟醫院收取現金，對集團現金流量貢獻很大。

對於人工智慧（AI），陳其宏認為，首先須重視是資料，且最好是擁有大量資料，也可說海量資料，先有智慧累積，才便於運用；例如一般看好台灣的醫療體系資料，但全台灣的醫院資料格式都不一樣，AI看不懂，只能依賴人工判讀，所以必須要格式一樣才能讓AI讀懂，才能產生商機。

同時，他指出，AI衍生的算力（Computing Power）需求，造成伺服器過熱，需要雙向式散熱水冷才能符合需求。

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台積電進入3奈米、2奈米製程，陳其宏也認為，將形成台積電「一個人的武林」，也帶動演算法的需求，軟體需要演算法，對台灣產業過去「吃硬不吃軟」，發展硬體忽略軟體的做法現在要改。例如電動車使用者若不滿意加速度，未來料將可透過下載軟體達成目的；而使用軟體完成心願的價格比買高級新車還便宜，這就是軟體取代硬體的價值。

他說，AI產業發展的趨勢要掌握好，像無人機也是AI的運用，雖然佳世達起步較慢，但仍須迎頭趕上，如同當初跨入系統製造，也是經歷10年才有成。不過，桃園的智慧工廠已經再次提升能力，集團所屬醫院也透過AI，讓醫護人員全心照顧病人，避免浪費時間在不必要的行政流程。（編輯：楊凱翔）1131106