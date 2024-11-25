央行重拳打炒房 彰銀看明年房市量跌價格震盪整理

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（中央社記者張璦台北25日電）彰銀今天表示，部分國銀依銀行法第72條之2設算的水位仍偏高，房貸利率可能因銀行以價制量而提高，且央行加大打炒房力道，民眾購屋明顯轉趨觀望，因此保守看待今年第4季以及明年房市，除交易量將下滑，房價也會進入震盪整理。

彰化銀行今天舉辦線上法說會，公布前10月累計合併稅後盈餘新台幣124.55億元，累計合併稅後每股盈餘1.11元，會中法人並關切台美貨幣政策走向、房貸、股利政策等議題。

針對明年股利發放政策，彰銀表示，就前3季來看，利息淨收益維持成長，手續費淨收益也持續增加，資金運用效益、投資收益均增進盈餘表現，今年獲利應會優於預期，而股利發放向來是以未來營運發展及核心獲利穩健增長為依據，會審慎考量未來資本規劃、股東權利等因素，進行決定。

彰銀表示，今年第3季換匯交易（FX SWAP）收益為新台幣25億元，較去年同期成長27%，第4季將嚴控評價風險與銀行美元流動性，動態調整承作天期；股票方面，面對市場諸多不確定性，將減持部位，降低風險性資產，但仍會擇優布局基本面佳、高殖利率，且ESG符合永續金融政策的標的。

展望台美貨幣政策，彰銀指出，近期美國失業率好轉，預估聯準會（Fed）降息動作將會趨緩；台灣方面，預期央行將維持目前相對較高的利率環境。

談及房貸議題，彰銀表示，截至今年第3季，彰銀房屋貸款包含修繕住宅貸款餘額，較去年底成長約22%，占個金整體放款比重約為65%；如果以單季來看，第3季受傳統民俗月、銀行法第72條之2限制等影響，房貸承作額較第2季減少約33%。

彰銀指出，目前個人房貸撥款對象以新青安等政策性業務，以及土建融完工後的分戶房貸，與已完成設定抵押權等客戶為主，同時也會落實新青安貸前、貸後管理，在兼顧銀行法規定以及不影響無自用住宅民眾的購屋需求下，滾動調整每月動撥額度，並依動撥時程調整新案受理承作時間。

彰銀表示，土建融方面，隨央行實施第7波選擇性信用管制、銀行自主管理不動產貸款總量，建商對於購地、新建案開發將採取較謹慎態度，土建融市場需求將隨房市降溫。

談及房市展望，彰銀指出，部分國銀依照銀行法第72條之2規定設算的比率仍偏高，房貸利率可能因銀行以價制量而提高，且央行加大打炒房力道，民眾購屋態度明顯轉趨觀望，因此保守看待今年第4季以及明年的房市，不僅交易量將會下滑，房價也會進入震盪整理，但因通膨及相關成本調漲，預計房價大幅修正的機率不高。

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彰銀表示，受今年獲利高基期影響，加上全球主要央行降息趨勢，尤其未來川普就任美國總統後等地緣政治風險，不確定因素尚存，可能會加劇金融市場動盪，預期明年整體金融業成長力道將放緩，彰銀對此持較審慎保守的看法。

彰銀也強調，明年將維持核心業務成長，並會調整授信業務結構，主要開拓中小型企業客戶，爭取聯貸主辦；存款方面，將強化活期存款的吸收，提升資金操作效益等。（編輯：潘羿菁）1131125