長榮航太：擴充歐洲市場 估長異2025年正常作業

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（中央社記者江明晏台北25日電）長榮航太總經理李緯章指出，明年長榮航太維修業務將擴充歐洲市場，並建立空巴A350維修能量，美國奇異與長榮航太合資成立的長異發動機維修公司，先前因品管問題遭停工，長榮航太認列損失，估明年可正常作業，有助於獲利回升。

長榮航太今天舉辦法人說明會，總經理李緯章指出，明年營運有兩大主軸，第一，明年長榮航太維修業務將擴充歐洲市場，第二，建立空巴A350維修能量，預估明年會完成A350民航認證，也正洽談兩家亞洲航空客戶的A350維修業務。

此外，美國奇異與長榮航太合資成立的長異發動機維修公司，因歐盟訪廠時發現品管問題先前遭到停工。

長榮航太說明，因長異暫停相關發動機維修業務，於9月底提列損失，第3季虧損擴大，今年前3季長榮航太認列長異虧損約2.53億元。

長榮航太今年前3季每股盈餘3.78元，較去年同期每股盈餘4.23元減少。

長榮航太說明，經過客戶排查後，長異經手的發動機維修後均無問題，近期已經開始準備返回正常作業，但第4季提供維修服務量能有限，預期會持續虧損，但明年可正常作業，有助獲利回升。（編輯：翟思嘉）1131125