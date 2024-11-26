國泰永續高股息ETF換股完成 新增華碩刪除可成

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）全台投資人數最多的國泰永續高股息ETF（00878）完成今年下半年度換股，一進一出，新增成分股華碩，刪除可成。

國泰投信今天公布，00878追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，近期進行下半年例行調整，其成分股調整已於11月25日收盤後生效，00878配合指數調整，新增成分股華碩1檔，並刪除可成。

法人指出，00878標的指數主要挑選過去3年配息穩定、近12個月配息殖利率也不錯的企業為主，著重企業中長期的配息穩定性，不用大量換股等高週轉方式來衝高名目殖利率，也會降低投入景氣循環股的機率。

00878受益人數持續創高，根據集保結算所截至11月22日最新統計資料，00878最新受益人數高達153.36萬人，不僅穩居受益人數最多的台股ETF，並且領先台積電股東人數142.13萬人，為台股投資人數第1名。（編輯：張均懋）1131126