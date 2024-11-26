台積電高雄2奈米廠進機 陳其邁：因需求強勁提早

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）晶圓代工廠台積電高雄2奈米廠今天舉行進機典禮，高雄市長陳其邁表示，原本是要在明年中旬進機、年底生產，但因為全球半導體先進製程需求強勁，因此提早半年進機。

台積電這場進機典禮屬於內部活動，不對外公開。陳其邁受邀觀禮，將於上午市政總質詢結束後前往參加。但配合台積電，市府並未將此行程列入公開行程。

陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，原本進機應在明年中、年底生產，但因全球半導體先進製程需求強勁，提早半年進機。後續還有包括2、3、4、5廠，市府會按照台積電需求，協助順利在高雄落地投資。

陳其邁說，2奈米先進製程晶片，是全球最先進的半導體晶片，不但能進一步加快AI產業發展，也對高雄市產業轉型有很大幫助。

陳其邁表示，目前已有約45家供應鏈廠商進駐高雄，再加上台南的5奈米、3奈米等製程，及行政院積極推動半導體S廊帶計畫，南部地區將成為全球最有價值的半導體產業聚落。

他並指出，隨著台積電的進機跟設廠進度如期進行，市府也媒合了國立陽明交通大學及國立清華大學在高雄設立分部，以培育更多半導體人才。

此外，市府也曾到新竹與台積電座談，協助解決員工需求，包括設立實驗中學或增班及交通等問題，均一併規畫解決，盼讓員工到高雄工作有好的環境。不少在新竹或台南工作的高雄人，也終於有機會回到家鄉。

陳其邁強調，台積電設廠對高雄整體產業發展非常重要，市府會持續努力，配合台積電的需求，全力做好台積電擴大投資高雄的相關準備。（編輯：郭諭儒）1131126