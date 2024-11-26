廢棄寶特瓶變外送箱 foodpanda秀環保成績單

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（中央社記者江明晏台北26日電）德商foodpanda今天宣布，研發「循環再生外送箱」，用廢棄寶特瓶製成，同步分享環保行動成績，包含環境友善店家數突破2500家、持續推動零剩食計畫，省下近5000公斤的飯、麵，持續推動「低碳騎士」，打造更環保的外送生態圈。

foodpanda公關暨公共事務總監郭昕宜透過新聞稿表示，希望能透過環保行動，提升外送產業的永續標準，讓消費者在享受外送服務同時，也能成為環保革命的一部分。

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德商foodpanda今天宣布，攜手台灣業者deya研發「循環再生外送箱」，deya創辦人許能竣表示，外送箱採用綠色科技解決方案，實現回收、再製到再利用，並符合責任消費與生產的SDG第12項責任生產目標，運用deya閉環循環永續回收系統完成。

foodpanda說明，每個「循環再生外送箱」，平均使用40個回收寶特瓶，透過清洗、分解及重製工法，deya將這些廢棄的寶特瓶轉化為品質精良的 rPET（回收聚酯）紗線，進一步加工成外送箱專用布料，共使用約6萬個廢棄寶特瓶，再製成為1500個循環再生外送箱，延長資源使用週期，有效減少新塑料的使用量，落實「資源循環」 與「廢物再價值化」 的目標。（編輯：楊凱翔）1131126