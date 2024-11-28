吊裝量優於去年 長榮鋼看好今年營收獲利表現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北28日電）長榮鋼今天召開法說會，總經理劉邦恩表示，截至今年前3季吊裝訂單量成長，樂觀看好今年營收優於去年，獲利部分則維持與去年一樣水準；展望明年表現，預期營收獲利維持成長格局。

長榮鋼今年前3季在手訂單中，大樓占82%、廠房占15%、橋梁3%。劉邦恩表示，今年前3季吊裝量約9萬噸，年增7%，今年全年預估有望超過12萬噸。

鋼構產業發展方面，他表示，AI發展熱絡，科技業建廠需求持續釋出，都更、商辦及住宅大樓開發推案持續，鋼構市場短中期景氣維持穩定發展。雖然高層大樓及大型都更案持續發包推動，但明年及長期鋼構市場需求是否受政府房市政策及景氣變動影響，仍需持續關注並妥善因應。

他也表示，目前市場案量較多，面對材料與發包成本上漲狀況，將做好供應商管理，並持續推動與客戶採鋼材價格浮動機制。

有法人詢問，央行打炒房對於長榮鋼影響，劉邦恩表示，對房市短期內會出現負面因素，如預售屋出現退房的狀況，建商也會稍微暫緩買地，後續影響還要時間觀察；相對來說，物流廠區、商辦、科技廠房、危老更新仍存在需求，所以還需觀察央行第7波信用管制的力道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，由於美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任，他揚言祭出高關稅，未來對鋼鐵產業是否會有影響。劉邦恩認為，長榮鋼無論是鋼構或旗下環保子公司都是內需型產業，影響與否都要看川普上任後的政策。

他認為，依照川普第一次擔任美國總統後，增加中國大陸關稅，反而產生台商回流現象，帶動建設增加，這次上任會是正面還是負面影響，都要等川普就任後才會知道。（編輯：潘羿菁）1131128