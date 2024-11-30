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銀行：短期日圓匯價仍偏弱　須待川普交易降溫

2024/11/30 10:16
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（中央社記者羅元駿台北30日電）美元走強下，日圓偏弱，渣打銀行指出，目前市場對日圓走勢的能見度很低，除美日利差外，更有日本國內政局因素。國泰世華銀行則表示，日圓若要轉強，須等待川普交易降溫與預期Fed加快降息步伐。

近期美元強勢格局未明顯改變，根據央行統計，自去年底以來，亞幣相對疲軟，人民幣貶值1.88%，新台幣下跌5.31%，日圓更下跌5.72%。

渣打財富管理處投資策略部主管劉家豪告訴中央社記者，目前市場對日圓走勢的能見度很低，除了美日兩國的利差外，更摻雜日本國內政局改變後，回應民意的通膨與經濟成長議題。

劉家豪說明，日本央行（日本銀行）若為了控制國內通膨升息，相對壓抑經濟成長動能，又或是傾向寬鬆貨幣政策來討好選民，都讓日銀在政策執行上充滿難度。

劉家豪指出，渣打目前預估未來3個月，日圓兌美元價位落在150至155區間，一旦接近160價位就是警戒線，政府會口頭或直接干預。至於未來12個月尚未有最新預估，關鍵還是取決於美國聯準會（Fed）的降息路徑。

國泰世華銀行也表示，近期川普交易盛行以及市場對於Fed放緩降息的預期提高，帶動美元匯率及利率居高不下，正是日圓匯價偏弱的主因。

國泰世華銀行分析，日圓若要反轉弱勢的條件是川普交易降溫與預期Fed加快降息步伐，在未見反轉前，相對便宜的日圓恐將持續。

國泰世華銀行也指出，尚須留意川普對於中國提高關稅，恐導致人民幣持續走弱，進而拖累亞幣、日圓表現的風險。

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劉家豪則認為，川普2.0對日本的影響沒那麼大，因為川普的關稅主要是針對中國貿易順差問題，對墨西哥與加拿大則是產品洗產地、邊境非法移民與毒品問題。

劉家豪補充，川普也曾多次提到美國以外的國家壓低匯率創造貿易不公，日圓若再走低就可能面臨美國壓力；不過目前日本政府態度也不希望日元過貶，美日政策方向一致，因此來自美國的壓力較小。（編輯：翟思嘉）1131130

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