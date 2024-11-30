國家發射場選址說明會 台東南田村表達爭取意願

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）國家科學及技術委員會今天在台東達仁鄉南田村舉辦「國家發射場」說明會，民眾表達歡迎，目前候選場址有屏東縣滿州鄉九棚村及台東縣達仁鄉南田村，預計明年3月底前公布結果。

今天上午國家科學及技術委員會在南田村舉辦國家發射場域候選場址公聽會，出席民眾相當踴躍。

簡報中表示，依「太空發展法」主管機關為推動太空活動，提供適合及安全發射場所，應設置國家發射場域，因此今天舉辦公聽會。

簡報表示，選址條件位於台灣東部地區的花蓮縣、台東縣或屏東縣。發射區位置需與省道及都市計畫區15公里以上距離。發射作業區需臨海且邊長至少大於600公尺，寬度至少大於200公尺或有自然屏障場域，總面積需至少25公頃。

目前公告候選場址屏東縣滿州鄉九棚村及台東縣達仁鄉南田村。預期效益科普教育推廣、地方創生發展、藝術人文結合、生活機能導入、太空產業鏈結。

國科會表示，綜觀美國、日本等國際案例可知，發射場域屬於較低開發強度、較低使用頻率，對環境及居民影響程度亦為可控制及可接受的。這計畫將參考國際案例做好隔離緩衝、防災消防及發射安全管制等確保安全無虞。

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國家科學及技術委員會處長蔡妙慈接受媒體聯訪表示，台東南田和屏東九棚地理自然環境條件一樣，都符合火箭發射設定要求，因此，地方政府及在地居民是否支持和配合就極為關鍵重要，畢竟選址後續的相關行政作業能否順利，都要靠地方上的支持配合，明年第一季公布發射場址，2030年建置完成。

現場民眾表達高度歡迎，村長高富源說，「我們準備好了，就等政府宣布」，政府也必須在土地取得徵收尊重土地所有人的意見及回饋金機制落實到每名村民身上，此外在基礎建設上也能夠完善。部落會議主席楊陳田龍說，他們都希望發射場落腳南田，且發射台就設在原晉陞發射「飛鼠一號」的場域，最安全適合。 （編輯：謝雅竹）1131130