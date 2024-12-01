國家發射場址公聽會 國科會允研擬完善回饋機制

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（中央社記者謝方娪台北1日電）為建置國家發射場域，國科會連兩日舉辦公聽會，國科會今天表示，居民在公聽會多表達對國家太空政策及發射場域的支持，國科會將依發射場域補償回饋辦法並參考在地居民需求及意見，研擬完善回饋機制。

為建置國家發射場域，國科會今年8月27日依「發射場域土地選址設置營運管理補償及回饋辦法」規定，公告台東縣達仁鄉南田部落及屏東縣滿州鄉九棚村2處候選場址，並於11月30日及今天分別於台東縣達仁鄉南田文化集會所及屏東縣滿州鄉九棚旅遊資訊站舉辦公聽會。

國科會今天透過新聞稿說明，公聽會由國科會前瞻處長蔡妙慈主持，有中央與地方民代、縣政府相關單位及關心在地發展的民眾出席表達意見，2場次現場氣氛均相當熱烈，地方多期盼發射場域落腳。

蔡妙慈表示，國家發射場域是台灣發展太空科技與產業的基礎建設，綜觀國際案例，發射場域屬於較低開發強度，對環境及居民影響程度可控，國科會也特別重視與在地既有歷史及人文結合，並與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技特色，推升太空教育、產業觀光、交通建設等各面向最大效益，提供在地就業機會。

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國科會指出，在公聽會上，現場居民多表達對國家太空政策及發射場域的支持，並提醒及強調應加強確保發射安全，降低對環境生態影響，另提出後續應有完善回饋機制等建議。

國科會表示，安全防護為發射場域最重要課題，一定秉持最高標準進行後續規劃，另環評法已規定國家發射場域須辦理環境影響評估，國科會一定遵照並妥為辦理，並將依發射場域補償回饋辦法，參考在地居民需求及意見，研擬完善回饋機制。（編輯：林淑媛）1131201