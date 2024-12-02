北基：油品營建綠能3大引擎 今年營收獲利可望創高

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（中央社記者張建中台南2日電）北基國際總經理廖順慶今天表示，在油品、營建和綠能3大事業驅動下，今年營收和獲利可望同創新高，明年也有機會維持高檔水準。

北基今天舉行媒體交流會，廖順慶說，北基油品事業主要負責中油和台塑石油銷售及加油站經營，目前逼近80站，全台覆蓋率約3%，居第6位。

廖順慶表示，隨著據點擴增，北基第3季油品事業銷售創下新高，達新台幣18.73億元，預期全年油品事業銷售將創下年度新高。

廖順慶說，明年北基預計再增加10多站，明年底可望超過90站，將超越統一，排名躍居第5。

至於新能源站方面，廖順慶表示，目前已在旗下9個加油站設置電動車充電站，預計未來將再增加台中南屯站。

營建業務方面，與北基合作的泰嘉開發指出，因土地營建成本升高、通膨因素影響，加上台積電南部擴產，對房價將具支撐力道。

北基今年累計前3季營收突破100億元大關，達104.16億元，歸屬母公司淨利5.27億元，每股純益1.43元。廖順慶預期，今年營收和獲利可望創新高，明年也有機會維持高檔水準。（編輯：張良知）1131202