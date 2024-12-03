群電前11月營收年增1.3% 力拚獲利連6年創高

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）群光電能今天公布11月營收新台幣32.6億元，月減2.4%，年增7.7%。群電表示，隨歐美旺季出貨潮進入尾聲，11月客戶端拉貨力道較10月趨緩，全年仍力拚獲利連6年創歷史新高。

群電營收已連續5個月維持年成長，今年前11月營收339.09億元，年增1.3%，預期全年營收應該可以維持正成長態勢。

獲利方面，群電今年前3季稅後純益24.79億元，年增7.2%，每股純益6.19元。群電表示，第4季在電源新品及智慧低碳整合平台營收帶動下，產品組合可望維持穩健，將力拚連續6年獲利創歷史新高。

群電觀察最近市況表示，川普當選美國下任總統後，關稅不確定性因素增加，為防止政策變化，有部分客戶計劃將北美下季度的需求，提早在本季度拉貨，考驗供應鏈的反應速度。

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群電已分散生產基地，除了原本的中國生產基地，泰國廠貢獻持續增加。群電主管表示，泰國除生產高功率電源（high power）、網通、衛星通訊電源外，泰國新廠也加入伺服器電源、筆電電源及LED應用等產品的製造，提供客戶全品項一條龍的服務。

泰國廠目前占群電營收比重約10%至15%，群電原本規劃到2026年泰國廠產能比重要達到4成、中國廠占6成，目前看起來這個目標有機會提前發生。（編輯：張良知）1131203