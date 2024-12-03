凱基證看明年台股：創高空間有限 川普創造波動機會

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）凱基證券今天舉辦2025年投資展望記者會，凱基投顧董事長朱晏民看明年台股，認為創高空間有限，但美國總統當選人川普上任會製造波動，同時創造投資機會。

朱晏民分析2025年台股，他表示，台股去年大漲3成，今年以高點計算又漲了3成，帶動台股估值最高來到21倍，已經逼近過往的高峰水準，估計明年再創高空間有限。

他認為明年股市最大獲利將來自劇烈波動所創造的投資機會，川普明年1月即將上任美國總統，根據上次經驗，川普對股市「不會改變原有方向，但會製造波動。」以其第1任期為例，美中貿易戰造成美股下跌16%，美中科技戰又跌8%，但無損股市多頭，反而投資人可以把握劇烈波動帶來的投資機會。

朱晏民預測，明年台股高點可能落在第1季，首先從上市公司獲利的角度來看，根據凱基整理與預估，明年國內上市公司獲利年增率約18%，雖然是不錯的成績，但比起今年高達36%，成長趨緩，尤其成長率高點落在今年第4季，之後逐漸下滑，股市會跟著受到影響。

其次，明年股市最大的變數就是川普，川普明年第1季上任，估計第2季起市場會開始反映川普政策風險及經濟下行的預期，股市可能出現震盪，且下半年風險進一步加大。整體而言，凱基預估台股明年上半年表現會優於下半年。

至於投資方向上，朱晏民表示原本市場期待AI PC、或是蘋果的Apple Intelligence，會帶動AI邊緣運算裝置崛起，但現在看起來速度沒那麼快；至於景氣循環股，由於大陸產能過剩引發內捲效應，可能還要整理一段時間。

他認為，目前看起來AI還是一支獨秀，投資人可以從裡頭尋找被低估的個股，另外可以留意川普相關概念股。（編輯：張均懋）1131203