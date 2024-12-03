巴西財政赤字惡化 金管會：金融業曝險逾1292億

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（中央社記者謝方娪台北3日電）投資人對巴西財政紀律抱持疑慮，巴西幣匯率近日貶至歷史新低。金管會統計，截至今年10月底止，金融三業對巴西曝險新台幣1292.42億元，另投資人透過境內外基金持有巴西曝險達753.52億元。

市場對巴西財政紀律感到不安，即便巴西政府宣布削減2025年和2026年公共支出，試圖安撫市場不安情緒，巴西幣匯率仍在近日貶至歷史新低，11月28日匯率報6雷亞爾（real）兌1美元。

金管會今天揭露，金融三業對巴西曝險1292.42億元，其中，產險業及證券期貨投信業持有曝險部位為零，壽險業曝險達1272億元最大宗、占整體比重達98.4%，本國銀行業持有曝險為20.42億元。

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金管會保險局副局長陳清源表示，壽險業對巴西曝險1272億元，占國內壽險業資產總額36.32兆元的0.35%，其中主要持有巴西公債，占比達8成左右。金管會銀行局副局長侯立洋說明，本國銀行業對巴西曝險中，授信占17.12億元、投資3.3億元，無同業拆存部位。

另金管會資料顯示，國內投資人透過148檔投信基金持有巴西曝險部位達235.66億元，占整體投信基金規模僅0.25%，透過255檔境外基金持有巴西曝險為517.86億元，占國內投資人持有境外基金總額的1.18%。（編輯：楊蘭軒）1131203