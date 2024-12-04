展望明年景氣 永豐金黃蔭基：會比今年更加挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北4日電）展望2025年景氣，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，明年歐美通膨有望回到2%正常水準，不過美國總統當選人川普上任後，一定會加徵關稅，恐讓通膨捲土重來，預測美國明年只降息2碼，但個人消費支出物價指數（PCE）回到3%以上，將讓Fed貨幣調控難度提高，明年市場會比今年更加挑戰。

至於韓國6小時戒嚴風波，黃蔭基表示，只是單一事件，雖令人感到驚訝，但對景氣與股市影響不大，可視為一場笑話、鬧劇。

永豐金今天舉辦2025年投資展望說明會，黃蔭基認為，2025年可聚焦「1個不變、2個趨勢、2個挑戰」。

首先1個不變是指，歐美通膨有望朝向2%正常水準，黃蔭基預估，明年美國GDP走溫至2.3%，歐元區估提升至1.1%；中國因房地產持續低迷，若未能提出有效的刺激內需政策，景氣恐有持續下行風險，估成長率將降至4.5%；受惠AI商機持續熱絡，在出口和投資雙引擎帶動下，台灣明年經濟成長估為2.96%。

黃蔭基指出，2個趨勢為AI與降息，預測美國聯邦準備理事會（Fed）防範通膨復燃，預估只降息2碼，歐洲中央銀行和英國央行將降息4碼，韓國、澳洲加入降息行列，但預測台灣維持政策利率2%，全年按兵不動。

2個挑戰則包括債務與通膨，黃蔭基表示，川普主張全面延長減稅，明年財政赤字率恐難縮減至5%以下，且川普揚言提高關稅、反移民政策，恐讓通膨捲土重來，明年個人消費支出物價指數（PCE）回到3%以上，美國聯準會（Fed）的貨幣調控難度提高。

永豐投顧資深副總經理林秀貞補充說明，由於先進製程和技術專利等，台灣產品複雜度（ECI）全球排名第一，產品不容易被替代，若美國加徵關稅受害者也是美國自己本身，對台灣通膨的影響相對較小。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

股市方面，永豐金表示，明年台股整體上市公司獲利在台積電成長2成的帶動下，預期將成長23%，獲利創高至4.60兆元，每股純益（EPS）估達1410元。由於企業明年上半年獲利有機會創高，帶動台股上半年創高紀錄的可能性，指數上看26800點。

談到韓國6小時戒嚴風波，林秀貞表示，韓國總統尹錫悅的支持率很低，現在也備受批評，若民眾想要推翻政權的意願很強，韓國可能會提前改選；此外法國國會今天將就不信任動議進行表決，加上川普明年重新入主白宮，國際政局變化須持續關注。（編輯：潘羿菁）1131204