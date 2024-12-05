本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陸軍基隆祥豐營區迫砲爆炸後截肢重生 洪姓中士裝仿生手臂返部隊
首頁 / 證券
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 證券

鴻海11月營收創同期次高 前11月已超越2023全年

2024/12/5 15:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天下午公布11月自結合併營收新台幣6725.85億元，月減16.43%，年增3.47%，是歷年同期次高，累計今年前11月營收6兆2050.62億元，年增8.87%，已超過2023年全年營收，是歷年同期新高。鴻海預期第4季營運將可顯著季增和年增。

從四大產品線來看，鴻海指出，11月電腦終端產品類別受惠新品拉貨動能，與10月相比強勁成長，元件及其他產品表現持平，雲端網路及消費智能產品表現衰退。鴻海指出，AI人工智慧持續拉動伺服器需求，雲端網路類別受新舊產品轉換影響，消費智能類別因新品、中國雙11及北美感恩節需求墊高基期。

若與2023年同期相比，鴻海指出，11月雲端網路受惠AI雲端產品拉貨動能強勁、電腦終端今年新品需求較高、元件及其他產品相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長，三大項目相較去年均強勁成長，至於消費智能產品因拉貨動能保守，呈現衰退。

觀察今年前11月主要產品表現，鴻海表示，雲端網路、元件及其他產品較去年同期強勁成長，電腦終端產品顯著成長，消費智能產品年對年約略衰退。

展望第4季，鴻海說明，下半年是資通訊產業傳統旺季，營運仍會逐季加溫，展望第4季營運季對季、年對年可顯著成長。

展望2025年，鴻海先前在法人說明會中預期，AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重可達5成，出貨可逐季攀升，明年仍需觀察全球政經局勢、貨幣政策、以及人工智慧AI產業發展等因素。（編輯：楊凱翔）1131205

#AI
#鴻海
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
郭智輝：健康醫療產值上看10兆 台灣AI優勢助攻
172.30.142.108
更多編輯台推薦新聞：