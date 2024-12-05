鴻海子公司Vizio持股全數出脫 逾16億元賣給沃爾瑪
2024/12/5 20:31（12/5 20:58 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天晚間公告，子公司全數出清智慧電視品牌Vizio持股，給美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart），交易總金額5070萬4949美元（約新台幣16.44億元）。
鴻海說明，子公司Foxconn Assembly Holding Corporation處分目的為實現投資利益，依取得成本計算，已實現利益2693萬4861美元，列入今年度未配盈餘，按照國際財務報導準則第9號（IFRS9）規定，其中1018萬181美元由2023年度其他權益轉列，1675萬4680美元列為今年度其他綜合損益。
根據資料，鴻海在2018年6月透過子公司轉投資金額規模2499.99萬美元（約新台幣7.54億元），取得Vizio普通股約3.1%。
沃爾瑪在今年2月宣布以23億美元，每股11.5美元，收購全美市占率第3的智慧電視品牌Vizio股權。台灣上市公司包括瑞軒、鴻海、群創等是Vizio股東。瑞軒在8月曾公告，陸續出脫Vizio股票70萬股，後續將全數出清。（編輯：楊凱翔）1131205
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