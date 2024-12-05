本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 產經

鴻海子公司Vizio持股全數出脫 逾16億元賣給沃爾瑪

2024/12/5 20:31（12/5 20:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為Vizio120吋電視。（中央社檔案照片）
圖為Vizio120吋電視。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天晚間公告，子公司全數出清智慧電視品牌Vizio持股，給美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart），交易總金額5070萬4949美元（約新台幣16.44億元）。

鴻海說明，子公司Foxconn Assembly Holding Corporation處分目的為實現投資利益，依取得成本計算，已實現利益2693萬4861美元，列入今年度未配盈餘，按照國際財務報導準則第9號（IFRS9）規定，其中1018萬181美元由2023年度其他權益轉列，1675萬4680美元列為今年度其他綜合損益。

根據資料，鴻海在2018年6月透過子公司轉投資金額規模2499.99萬美元（約新台幣7.54億元），取得Vizio普通股約3.1%。

沃爾瑪在今年2月宣布以23億美元，每股11.5美元，收購全美市占率第3的智慧電視品牌Vizio股權。台灣上市公司包括瑞軒、鴻海、群創等是Vizio股東。瑞軒在8月曾公告，陸續出脫Vizio股票70萬股，後續將全數出清。（編輯：楊凱翔）1131205

#VIZIO
#沃爾瑪
#瑞軒
#群創
#鴻海
延伸閱讀
鴻海11月營收創同期次高 前11月已超越2023全年研調：12月電視面板價格估持穩 部分尺寸可望小漲IDC：明年首季淡季不淡 大尺寸顯示面板需求可望成長
鴻海
鴻海拚數位健康軟硬整合 導入數位孿生強化AI診斷鴻海加速設置太陽能光電 明年發電量拚逾7億度
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
外資買超46億青睞熱門ETF 法人：台股震盪盤堅
172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：