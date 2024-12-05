美元走弱 新台幣連3升收32.438元

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國經濟數據略顯疲弱，美元指數應聲走軟，亞幣隨之反彈，新台幣兌美元今天延續升勢，收盤收在32.438元，小升1分，匯價連3升，且創逾2週的新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則略為收斂至15.37億美元。

美國甫公布有「小非農」之稱的就業報告，結果略低於預期，供應管理協會（ISM）發布的非製造業指數也下滑，美元指數下挫，一度回測106整數大關，讓亞幣順勢反彈，獲得喘息機會。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.34%，亞幣全面反攻，人民幣、新台幣均上漲0.03%，韓元反彈0.06%，日圓則升值0.39%。

外匯交易員指出，新台幣早盤以32.41元開出後，反映美元修正及台股續漲，盤中最高升抵32.351元，不過午後美元買盤進場，部分外資匯出，導致升幅逐步收斂。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）將於12月17日至18日舉行貨幣政策會議後，公布利率決策，目前市場普遍預測延續降息策略，但在結果出爐之前，觀望氣氛還是比較濃厚，短線新台幣難脫整理格局，於32.300元至32.600元的區間內波動。（編輯：楊凱翔）1131205