本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風影響11月CPI再破通膨警戒線 菜價飆近2年新高
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

美元走弱 新台幣連3升收32.438元

2024/12/5 18:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國經濟數據略顯疲弱，美元指數應聲走軟，亞幣隨之反彈，新台幣兌美元今天延續升勢，收盤收在32.438元，小升1分，匯價連3升，且創逾2週的新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則略為收斂至15.37億美元。

美國甫公布有「小非農」之稱的就業報告，結果略低於預期，供應管理協會（ISM）發布的非製造業指數也下滑，美元指數下挫，一度回測106整數大關，讓亞幣順勢反彈，獲得喘息機會。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.34%，亞幣全面反攻，人民幣、新台幣均上漲0.03%，韓元反彈0.06%，日圓則升值0.39%。

外匯交易員指出，新台幣早盤以32.41元開出後，反映美元修正及台股續漲，盤中最高升抵32.351元，不過午後美元買盤進場，部分外資匯出，導致升幅逐步收斂。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）將於12月17日至18日舉行貨幣政策會議後，公布利率決策，目前市場普遍預測延續降息策略，但在結果出爐之前，觀望氣氛還是比較濃厚，短線新台幣難脫整理格局，於32.300元至32.600元的區間內波動。（編輯：楊凱翔）1131205

台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣午盤升1.6分 暫收32.432元
172.30.142.108
更多編輯台推薦新聞：