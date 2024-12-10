AI需求暢旺 台積電11月營收2760.58億創史上次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電今天公布11月營收為新台幣2760.58億元，月減12.2%，主要是10月營收為歷年新高，以致基期較高，不過11月業績仍較去年同期成長34%，單月營收寫史上次高水準。

台積電累計前11月營收2兆6161億元，較去年同期增加31.8%。

台積電10月及11月營收合計達5902.98億元，法人估計已達成第4季目標的68.6%至70.7%水準，預期台積電第4季營運目標應可順利達成。

台積電先前預估，第4季營收將約261億至269億美元，以中間值計，將季增13%。匯率假設為新台幣32元兌1美元。主要受惠於市場對於5奈米、3奈米先進製程技術需求強勁。

台積電先前預期，今年美元營收增幅將接近30%；包括應用於AI領域的繪圖處理器（GPU）、AI加速器、中央處理器（CPU）相關，今年業績可望增長超過2倍，將占總營收約15%。（編輯：潘羿菁）1131210