美科技股挫跌 法人：台股短線待消化賣壓

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）美科技股包括甲骨文、輝達、台積電ADR、超微等挫跌，美股收黑。法人指出，中東局勢緊張，中國對輝達進行反壟斷調查，甲骨文財測不佳，影響市場短線交投情緒，台股短線待消化賣壓，靜待美國CPI數據公布。

市場觀望美國聯邦準備理事會（Fed）12月中旬FOMC利率政策會議結果，12日美國消費者物價指數（CPI）也將出爐，不過甲骨文（Oracle）財測低於預期重挫6.6%，人工智慧AI概念股領跌，美股4大指數收盤盡墨。

道瓊工業指數下跌154.10點或0.35%，收44247.83點，標普500指數跌17.94點或0.30%，收在6034.91點，那斯達克指數挫跌49.45點或0.25%，收19687.24點，費城半導體指數滑落124.14點或2.47%，收4894.70點。

輝達（NVIDIA）挫2.69%收135.07美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.63%收191.94美元，超微（AMD）跌2.39%收127.74美元，美超微（Supermicro）重挫8.2%收40.54美元。

台股加權指數10日下跌148.17點，收在23125.08點，失守5日線23223點，成交值新台幣3428.46億元。三大法人同步賣超142.13億元，其中外資及陸資賣超70.14億元。

在台指期淨部位，三大法人10日淨空單減少595口至1萬2177口，其中外資淨空單減少188口至3萬7390口。

本土期貨法人指出，敘利亞政局風雲變色，中東局勢緊張，中國對輝達進行反壟斷調查，加上甲骨文財測不佳，影響市場短線交投情緒，美股走勢承壓，台股短線待消化賣壓、籌碼沉澱，靜待美國CPI數據公布。

台積電10日公布11月營收2760.58億元，月減12.2%，主要是10月營收歷年新高，基期較高，11月業績仍較去年同期成長34%，單月營收寫史上次高。

根據各金控公布獲利自結數，14家上市金控今年11月稅後淨利合計345.42億元，較2023年同期虧轉盈，累計前11月稅後淨利5714.57億元，年增58.8%。

主計總處10日公布10月工業及服務業薪資統計，電子零組件業因AI運算需求旺盛，加上10月有颱風假後趕單因素，今年前10月電子零組件業加班工時達24.3小時，創51年來新高。（編輯：張均懋）1131211