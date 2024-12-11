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台積電除息前夕下跌20元 外資賣超7276張

2024/12/11 17:03
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（中央社記者張建中新竹11日電）台積電第2季現金股利將於12日除息，每股配發3.99963706元。台積電今天在外資賣超7276張，股價收在1045元，下跌20元。

台積電第2季每股純益新台幣9.56元，每股配發3.99963706元現金股利，總金額1037.21億元，12日除息，現金股利預計明年1月9日發放。

隨著美股主要指數收低，台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.63%，加上外資和自營商棄息賣壓湧現，分別賣超7276和408張，台積電今天股價走勢疲弱，收在1045元，下跌20元，市值降至約27.1兆元。

台積電自2019年起改採每季配息，21次除息皆順利完成填息；其中，16次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。（編輯：楊凱翔）1131211

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