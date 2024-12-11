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數發部：LINE防詐動態警報帳號屬公益性質 未花公帑

2024/12/11 18:01
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（中央社記者蘇思云台北11日電）媒體報導LINE「防詐動態警報」與限時貼圖活動，遭網友質疑數發部濫用預算。數發部今天澄清，「防詐動態警報」及限時貼圖活動屬於公益性質，完全由LINE無償提供，政府並未花費任何公帑。

數發部今天發布新聞稿指出，數發部要求網路廣告平台業者落實法律規範，也積極促進平台業者承擔社會責任，聯手防詐。

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數發部說明，「防詐動態警報」官方帳號是由LINE公司以公益性質免費提供給民眾，加入後可隨時獲取即時詐騙警報，幫助大家提高對可疑訊息的警覺性。為了讓防詐意識深入人心，更推出「防詐動態警報 × 寶寶不說」LINE限時貼圖活動，貼圖由LINE與創作者公益合作，90天內透過有趣方式吸引民眾參與防詐。

數發部說明，「防詐動態警報」及限時貼圖活動完全由LINE公司無償提供，政府並未花費任何公帑。唯一條件是，這些資源只能用於「防詐」相關的訊息及宣導，並不得用於其他用途。（編輯：林淑媛）1131211

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