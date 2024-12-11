台積電12日除息 影響台股加權股價指數約32.53點
2024/12/11 18:32
（中央社記者曾仁凱台北11日電）台積電12日將除息，每股配發現金股息約4元。證交所今天特別提醒，由於台積電除息交易，發行市值將減少約新台幣1037億元，影響明天台股加權股價指數約32.53點。
台積電8月13日董事會決議今年第2季每股配發現金股息4元，除息交易日為12月12日，此次預計發出約1037.21億元。另外台積電日前重訊指出，因發行今年限制員工權利新股，導流通在外的股數變化，第2季每股現金股利微調降至3.99963706元。
台積電今天股價終場下跌20元或1.88%，收在1045元。
台積電自2019年起改採季配息，21次除息皆順利完成填息；其中，16次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。（編輯：張良知）1131211
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