離岸風電今年最大案 中信銀主辦逾600億元聯貸

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（中央社記者羅元駿台北11日電）金融業響應國家綠能發展，中信銀今天指出，擔任本國財務顧問的大彰化西北離岸風場聯合授信案，共吸引15家金融機構參與，最終以合計逾新台幣600億元完成簽約。

中信銀今天發布新聞稿指出，本次大彰化西北離岸風場聯合授信案共15家本國及外商銀行參與，超額認購率達2倍、簽約金額逾600億元，為今年台灣離岸風電融資案之冠，是首度納入國家融資保證機制的聯貸案。

大彰化西北離岸風場位於彰化外海東南方，距離海岸48.5公里處，為沃旭能源大彰化離岸風電計畫中的1個風場開發案。

中信銀表示，擔任大彰化西北離岸風場本國財務顧問期間，憑藉離岸風電參與實績及對沃旭能源獨特投融資專案融資架構的實務經驗，協助投資人順利取得大彰化西北離岸風場50%股權。

中信銀進一步指出，國家融資保證機制納入本次專案架構及建立相關融資配套，成為國內首例國家融資保證中心參與長天期的離岸風場專案融資，並獲得兆豐銀、第一銀及土銀3家公股銀行響應。

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中信銀指出，本案參與者包含6家本國銀行、匯豐（台灣）銀行等9家外商銀行、5家國外出口信貸保證機構（Export Credit Agency）及國家融資保證中心，為離岸風電綠能融資立下新里程碑。

中信銀補充，在此聯貸案中擔任本國財務顧問及統籌主辦銀行、額度管理銀行、擔保品管理銀行、設帳行（Account Bank）及避險銀行（Hedging Bank）等角色；而2021年完成的大彰化東南風場融資計畫亦由中信銀擔任本國財務顧問。（編輯：張良知）1131211