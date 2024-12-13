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科學園區公會：情勢緊張訂單會跑 盼維持穩定和平

2024/12/13 13:31
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（中央社記者張建中新竹13日電）台灣科學園區科學工業同業公會監事長謝其嘉今天出席竹科44週年園慶活動，表示科學園區廠商過去經歷過金融海嘯、疫情等困難，並沒有被打倒。不過，只要有緊張情勢，訂單會跑得很快，希望政府能夠維持穩定、和平。

謝其嘉說，他在竹科已經住了41年，回顧園區發展能有今天的成果，不是某一個原因造成，而是有各界在水、電、氣等方面的幫助。

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他表示，科學園區過去經歷了許多困難，包括金融風暴、新台幣升值、疫情以及中美貿易戰。金融海嘯時，公會喊了一個口號「政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工跟股東」，感謝當時政府降電價，科學園區管理局也在管理費方面幫忙。

謝其嘉說，科學園區廠商耐力非常好，沒有被金融風暴等種種困難打倒，但國內沒有大市場，科學園區廠商產品將近100%外銷，主要仰賴國外的訂單，可是只要有緊張的情勢，訂單會跑得很快，這是廠商沒辦法克服的，只能靠政府維持穩定、和平。（編輯：張均懋）1131213

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