台積電ADR及博通強勢 法人：台股本週醞釀突破

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）博通和台積電ADR強勢，帶動美國那指和費半指數13日收盤勁揚。台股上週三大法人合計賣超新台幣430億元，外資13日淨空單至4.21萬口。展望本週台股動向，法人指出，台股短中期均線糾結，技術指標擺盪，醞釀突破，台積電及博通供應鏈有機會領漲。

部分人工智慧AI族群走強，帶動美國科技股為主的那斯達克指數13日上漲23.89點，收在19926.73點，費城半導體指數大漲167.589點，或3.36%，收在5149.781點。

市場預期博通（Broadcom）受惠AI晶片需求強勁，博通13日股價飆漲24.4%，台積電ADR收盤也勁揚4.98%。根據統計，博通市值躋身1兆美元俱樂部，並超越台積電美國存託憑證（ADR）市值。

台股上週指數收在23020.48點，週線下跌172.79點，跌幅0.75%。在台指期淨部位，三大法人13日淨空單增加2393口至15741口，其中外資淨空單增加2746口至42161口。

根據資料，上週投信站在買超，單週回補新台幣71.04億元，外資與自營商連袂調節，外資減持262.07億元，自營商賣超239.73億元，三大法人上週合計賣超430.76億元。

觀察台股上週盤勢，永豐投顧指出，台股壓力區下降至23400點，但季線約22853點與23000點整數關卡幾乎重合，形成下檔支撐。

本土期貨法人分析，上週指數下檔仍有月線與季線支撐，自前高回落幅度不算太大，也位於23000整數關卡之上，不過代表中小型股的櫃買OTC指數相對不理想，上檔有均線反壓，整體大盤權值股撐盤，小型股相對低迷。

展望本週台股動向，永豐投顧表示，台股短中期均線糾結，技術指標擺盪，醞釀突破，市場關注18日美國聯邦準備理事會FOMC利率決策會議結果。

法人分析，台積電上週順利填息，13日台積電ADR表現強勢，加上博通大漲24%，預期16日台股開盤台積電及博通相關供應鏈，有機會領漲，本週關注記憶體大廠美光（Micron）財測以及對AI高頻寬記憶體（HBM）市況展望。（編輯：蘇志宗）1131215