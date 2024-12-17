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加百裕、順達公布11月自結獲利 BBU效應不明顯

2024/12/17 17:51
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（中央社記者曾仁凱台北17日電）電池備援電力模組（BBU）題材熱炒，帶動電池相關廠商近期股價波動劇烈，加百裕、順達依櫃買中心通知，今天公告11月自結獲利，BBU效應尚不明顯。

加百裕11月營收新台幣4.7億元，年減1.47%；自結稅後純益1426萬元，較去年同期淨損4780萬元轉虧為盈，單月每股純益0.16元。

加百裕第3季稅後淨損1562萬元，較去年同期淨損2352萬元，虧損縮減，單季每股淨損0.18元。

順達11月營收10.63億元，年減39.4%；自結稅後純益3100萬元，較去年同期1.36億元減少77.2%，單季每股純益0.2元。

順達第3季稅後純益9.67億元，較去年同期大幅成長5.19倍，單季每股純益高達6.36元。

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不過影響順達獲利消長的主要因素是業外，順達在機場捷運A7站一帶持有不少土地，近年積極規劃資產活化，順達今年第3季認列房產開發利益約8.5億元，推動獲利暴衝。

外資日前發布研究報告，指輝達（NVIDIA）為降低AI伺服器斷電風險，擬列入BBU從選配變成標配，一度炒熱BBU題材，加百裕、順達等相關概念股股價強勢；不過從目前已公布的業績來看，BBU對營運面的效應尚不明顯。（編輯：張良知）1131217

#加百裕
#順達
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