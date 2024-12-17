市場靜待聯準會利率決策 亞股多收跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港17日綜合外電報導）亞洲股市今天多收跌，投資人焦點轉向美國聯邦準備理事會（Fed）即將召開的決策會議，盼在美國總統當選人川普即將就任之際，期待從聯準會會議中一窺未來利率政策的指引。

法新社報導，外界預期聯準會將再度降息，日本和英國央行本週也將召開貨幣政策會議。

投資人正密切關注北京，因為中國領導人最新啟動的提振經濟措施未達預期，昨天公布的零售銷售數據，增添中國經濟亟需更多支援措施的必要性。

一般預料聯準會明天將連續第3次降息，以引導美國這個全球最大經濟體「軟著陸」。外界將詳加檢視聯準會的會後聲明，一窺明年貨幣政策的線索。

在通膨仍徘徊不去、勞動市場強勁，以及川普難以預測等因素，投資人已經調降對於聯準會明年降息次數的預估。

安聯投信（Allianz GI）全球經濟暨策略主管霍菲契特（Stefan Hofrichter）指出：「美國經濟扭轉了衰退的警告，預計成長將持續強勁。」他表示，公司對於美國和全球經濟的基本情境預估維持為「軟著陸」。

但他還說：「變數將會出現在川普就任美國總統後會發生的事。他的大規模支出倡議可能在短期內提振美國經濟增長。」

「但他提出對美國貿易夥伴祭出高關稅的影響，也可能削弱歐洲的經濟前景。我們必須靜待他的選舉承諾化為政策的程度。」

美國科技股漲勢帶動那斯達克指數創新高，前一天的華爾街股市多收漲，但亞股今天未能接棒續漲。

東京、香港、上海、新加坡、首爾、台北、馬尼拉等股市都收跌，雪梨和威靈頓股市則收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1131217