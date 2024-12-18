業界關切核能政策 陳正祺：會反映心聲、府院有討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北18日電）經濟部次長陳正祺今天出席三三會例會，產業代表關切核能政策發展，陳正祺表示，核能的關卡包括社會共識和安全問題，府院層級都有相關討論，經濟部會替產業反映心聲，同時全力衝刺綠能發展，以滿足產業用電需求。

陳正祺今天受邀出席三三會12月例會，並以「美中爭霸戰牽動全球經貿發展」為題發表專題演講，演講結束後企業界踴躍提問能源、經貿等相關政策方向。

三三會理事長林伯豐等人反映，能源政策若不改變，傳統和高科技產業可能會面臨外移風險；面對綠能發展高度不穩定性，以及美日等國發展核能趨勢，台灣能源政策該如何發展。

陳正祺回應，核能的關卡包括社會共識和安全，府院對於核能議題都有相關討論，經濟部長郭智輝也會反映產業心聲。民主政治以社會共識為基礎，因此核能議題需要比較多時間討論，以凝聚各界共識。

陳正祺強調，政府也會全力衝刺綠能發展，離岸風電國產化要求也已經放寬，要求風力如期併網，部長郭智輝也提出到海外採購綠能的計畫，目前仍在評估計畫可行性，已允諾立法院明年6月前提交報告。

台泥董事長張安平在會中表示，高科技發展的基礎來自基礎工業，電力、石化和水泥等都是產業基礎，目前傳統產業面臨很大壓力，尤其是減碳壓力，呼籲經濟部多著力協助基礎產業發展。此外美國總統當選人川普上任後，牽動中國、歐洲和日本等金融體系變化，可能影響產業投資方向。

陳正祺回應，經濟部已準備相關資源，會加強對傳統產業的研發補助，不過由於傳產面臨景氣不確定性，可能無法投資經費用於研發，經濟部會思考如何協助廠商提案申請補助，並提供減碳和碳盤查補助等。

金融體系方面，陳正祺評估，人民幣未來會繼續貶值，美元趨強走勢仍須觀察川普政策，新台幣、歐元和日圓等都可能受到國際政策影響。（編輯：楊蘭軒）1131218