台積電資訊安全長林錦坤明年退休 侯永清接任

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（中央社記者張建中台北19日電）台積電今天內部公告，企業策略發展組織資深副總經理暨資訊安全長林錦坤將於2025年4月退休，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清自2025年1月1日起接任資訊安全長職務。

台積電表示，感謝林錦坤過去的貢獻，並祝福他退休生活愉快。

據台積電官網指出，林錦坤畢業於國立彰化師範大學工業教育與技術學系，他於1987年台積電甫成立時便第一批從工研院轉至台積電，從基層的設備工程師做起，並於晶圓1廠和晶圓2廠擔任多項管理職位。

林錦坤也負責晶圓3廠的建廠，後來先後擔任晶圓3廠、晶圓4廠及晶圓7廠的廠長，以及晶圓6廠、晶圓12廠資深廠長及先進技術事業總廠長等職位。

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林錦坤於2002年帶領6廠員工成功量產0.13微米銅製程，並於2003年至2008年間擔任台積電首座12吋廠的資深廠長，奠定台積電卓越製造的基礎。此外，林錦坤還為台積電12吋廠的全自動化、智慧化和超大型晶圓廠的製造管理建立良好根基。

林錦坤積極推動台積電資訊安全、數位轉型，並擴大人工智慧技術的應用，將機器學習導入智慧製造、研發和生產力改善。（編輯：楊凱翔）1131219