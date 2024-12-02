魏哲家：半導體生態系和全球供應鏈 台積電成功關鍵

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（中央社記者張建中新竹2日電）台積電今天舉辦供應鏈管理論壇，董事長暨總裁魏哲家表示，半導體生態系和全球供應鏈是台積電成功的關鍵，並是塑造未來的重要角色。

台積電今天的供應鏈管理論壇不開放媒體採訪，於會後發布新聞稿。魏哲家說，台積電除持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。

魏哲家期勉供應商透過創新和技術合作，一起創造一個共好的未來。

台積電表示，今年論壇以「賦能未來—打造永續半導體生態系」為題，邀請包括國際永續領域巨擘、氣候及平等倡議者波爾曼（Paul Polman）分享將永續結合商業策略的洞見，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長蘭甘（John Langan）剖析綠色科技革命。

此外，論壇規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。

魏哲家與台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清於活動中頒發優良供應商獎項，肯定在創新、技術合作、支援全球量產、綠色製造、系統自動化與建廠管理等方面表現優良的供應商，感謝其專業服務，帶動供應鏈與相關產業不斷升級。

侯永清說，隨著全球對半導體的需求不斷增加，台積電要仰賴上下一心的供應鏈，共同迎向未來的挑戰並掌握良機。

侯永清表示，感謝所有合作夥伴在過去一年的努力，支持台積電持續成長，特別是先進封裝等製程技術的及時擴充，並期待持續攜手向前、邁向雙贏。

台積電指出，包括應用材料、旭化成株式會社、ASM台灣先藝科技、艾司摩爾（ASML）、達欣工程、迪思科高科技、信銘工業、JX金屬株式會社、美商科磊、科林研發、李長榮集團、村田機械株式會社和納美仕株式會社等獲獎。

此外，紐富來科技、奧璐佳瑙科技、辛耘、台灣迪恩士半導體科技、芝浦先進科技、信越化學工業株式會社、SUMCO、特諾本科技、東京威力科創、崇越石英、東鋼鋼結構和漢唐等企業，也獲得台積電優良供應商獎項。（編輯：張良知）1131202