漢達宣布引進神隆為策略夥伴 將成為第二大股東

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（中央社記者何秀玲台北19日電）漢達生技今天公告，董事會通過私募普通股案將引進統一轉投資的神隆為策略夥伴，針對改良型新藥共享研發資源，推進研究、臨床、上市註冊、銷售工作等。神隆將取得漢達私募股票不超過2.2萬張，持股不超過13.5%為限。

漢達生技向中央社記者表示，私募金額須等股東會核准後，再開董事會決定，並依照法規訂定，之後神隆將成為漢達的第二大股東。

漢達表示，神隆從高技術門檻的原料藥起家，其原料藥產品行銷世界多國，尤其在惡性腫瘤、阿茲海默症等領域生產醫護必備的一線用藥。今年針劑製劑廠所有產線均已通過美國FDA審核，神隆也已啟動針劑改良型新藥的開發計劃。

漢達指出，此次引進神隆主要目的，是希望利用其現有原料平台，建立對應漢達生技的製劑平台，實現雙贏局面。神隆擁有高品質腫瘤原料藥開發和生產經驗，此平台可與漢達的製劑平台對接。

漢達表示，期望借助神隆在多肽原料藥領域的經驗，開發多肽口服製劑平台，加上應用漢達的藥物製劑技術平台「ONCORE」，規劃以雙平台以支持長期發展。

漢達指出，漢達所開發改良型新藥，在神隆成為策略夥伴下，將能更好掌握原料藥合成品質與速度，並降低依賴中國原料藥的風險，進而在區域競爭中占據有利位置，對未來產品開發將帶來助益。（編輯：張良知）1131219