傳美調查輝達AI晶片流入中國 分析師：有遏制效果

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（中央社記者吳家豪台北20日電）外媒報導，美國商務部近期要求晶片巨擘輝達（NVIDIA）調查過去1年來，輝達產品如何流入中國。分析師今天表示，輝達晶片可能經由東南亞或中東等地轉運流入中國，很難完全防止流通，但美國的調查應該能有一定的遏制效果。

路透社19日引述美國科技新聞網站The Information報導，輝達已要求美超微（Supermicro）、戴爾（Dell）等公司對其東南亞客戶實施抽查。TheInformation報導，抽查旨在確認這些客戶仍然持有他們購買的、內嵌輝達晶片的伺服器。

前外資分析師、現任香港聚芯資本管理合夥人陳慧明上午出席2025年全球半導體暨人工智慧（AI）產業投資展望說明會受訪指出，輝達晶片是進行AI訓練數據運算的最佳選擇，據他了解，這些晶片流入中國的管道，可能經由東南亞例如新加坡，或中東等地轉運。

陳慧明說，雖然完全杜絕晶片流入中國非常困難，但某種程度上，美國的調查應該能有一定的遏制效果。

他表示，輝達晶片的二手市場價格已上漲很多，顯示需求仍然旺盛，即使透過其他管道，這些晶片仍可能流入中國，很難完全防止流通，不過相關限制措施可能對價格和市場造成一些影響。

陳慧明指出，從2020年起可以看到，中國主要透過價格競爭，推動成熟製程的發展，並不完全與台灣的產業重疊。例如電動車相關應用集中在中國市場，與台灣半導體產業的重疊較少，但在製程價格上可能會有一定影響。

陳慧明預估，2025年全球半導體市場將成長13%，台灣半導體相對表現更好，整體成長將達到16%，最主要差別在於AI帶來正面影響，先進製程的出貨表現亮眼，進一步帶動整個產業鏈的發展。

他表示，2025年台積電仍將是半導體市場領頭羊，台積電供應鏈也值得期待，成熟製程的競爭將更激烈，特別是因為中國產能擴充帶來的挑戰。

陳慧明認為，半導體產業有2個值得關注的焦點，首先是AI應用將逐漸落地，例如各類服務、小助手及新應用場景，將帶動邊緣運算及相關需求增加；其次是台灣廠商在AI領域的布局，也有機會取得突破。

他說，全球前4大雲端服務供應商（CSP）的資本支出趨勢明確，2025年整體成長幅度約25%至30%，因此AI市場的多頭格局基本確立。（編輯：張均懋）1131220