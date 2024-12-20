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馬來西亞拚數位轉型 汲取台灣新創產業模式經驗

2024/12/20 17:51（12/20 18:06 更新）
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掌管投資、貿易及公共交通事務的大馬雪蘭莪州行政議員黃思漢最近率10家大馬新創業者赴台訪問。黃思漢（圖）說，雪蘭莪州盼拚數位轉型，透過大馬新創企業與台灣交流，汲取新創、數位與電商平台運作等商業模式。（黃思漢提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月20日
掌管投資、貿易及公共交通事務的大馬雪蘭莪州行政議員黃思漢最近率10家大馬新創業者赴台訪問。黃思漢（圖）說，雪蘭莪州盼拚數位轉型，透過大馬新創企業與台灣交流，汲取新創、數位與電商平台運作等商業模式。（黃思漢提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月20日
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（中央社記者黃自強吉隆坡20日專電）台灣推動新創產業積極串連國際量能，馬來西亞雪蘭莪州行政議員黃思漢今天說，雪蘭莪州盼拚數位轉型，透過大馬新創企業與台灣交流，汲取新創、數位與電商平台運作等商業模式。

馬來西亞計劃將大馬打造為東南亞數位產業中心，目標最晚在2030年擠進「全球創業生態系」排名前20名的國家，而雪蘭莪州（Selangor）是其中的重要前哨站，將打造為東南亞最大積體電路（IC）設計園區。

大馬將提供減稅、補貼和工作簽證免費等多項獎勵措施，吸引全球科技公司及投資者進駐雪蘭莪州。

掌管投資、貿易及公共交通事務的雪蘭莪州行政議員黃思漢（Ng Sze Han）最近率10家大馬新創業者赴台訪問，舉行「台馬地方創生與創新轉型交流」會議。

黃思漢今天告訴中央社，雪蘭莪州致力吸引外資進駐，也注重本土企業發展和創新，盼透過與台灣新創企業交流，全面提升雪蘭莪州創新創業環境，推動新創企業走向國際市場。

他指出，雪蘭莪州是馬來西亞的新興產業發展重鎮，除打造航空工業城外，也特別藉由IC設計園區建立完整產業鏈。

黃思漢以「Selangor Desa Digital 2024」（SDD，雪蘭莪州新村數位計畫）為例，說明希望透過創新策略，發展智慧城市生態產業鏈，SDD計畫將能協助鄉村與新村地區企業與數位發展趨勢接軌。

他認為，大馬透過與台灣新創企業交流，可以為雪蘭莪州傳統產業保有的技藝與經驗，重新挹注更多的活水源頭與新的思維格局。

黃思漢說，雪蘭莪州新創技能與人才都已準備好挑戰國際市場，而台灣的新創能力與經驗值得大馬參考，特別是數位轉型、電商平台、人才招聘和網紅培育等。

雪蘭莪州在大馬被視為投資製造業和服務業首選目的地，專注電子與電機、生命科學、食品與飲料製造、交通設備和機械與設備等核心產業。（編輯：陳承功）1131220

掌管投資、貿易及公共交通事務的大馬雪蘭莪州行政議員黃思漢（前排右5）最近率10家大馬新創業者赴台訪問。圖為黃思漢與參與業者交流合影。（黃思漢提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月20日
掌管投資、貿易及公共交通事務的大馬雪蘭莪州行政議員黃思漢（前排右5）最近率10家大馬新創業者赴台訪問。圖為黃思漢與參與業者交流合影。（黃思漢提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年12月20日
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