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紡織廠投入資產開發 新纖、力麗鎖定北市大同區

2024/12/20 18:04
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（中央社記者曾仁凱台北20日電）紡織本業經營艱辛，紡織廠積極投入土地開發。新纖、力麗今天相繼公告最新資產開發計畫，均銷定台北市大同區地段，新纖與瑞興銀行共同投入土地開發，興建住宅大樓；力麗則計劃興建住宅或工商大樓。

新纖今天代子公司新星興業公告，將投下新台幣4.23億元，與瑞興商業銀行合作，共同投入台北市大同區的土地開發，興建住宅大樓，土地面積約101.94坪。

新星興業為新纖100%持股子公司，瑞興銀行也是新纖關係人，此次雙方合作將採取合建分屋模式，分配比例為瑞興銀行及兩位自然人地主方占57%、建方新星興業占43%。

新纖近期積極投入土地開發，今年初董事會通過投資「桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區投資開發案」，預計分2期開發，首期開發案將斥資56億元，內容包括青年創業村、園區基礎管線配置、園區部分公共設施建設及智慧物流倉儲等，預計2027年5月完成；2期開發案內容包括智慧製造生產廠房與其他園區公共設施建設，預計2030年5月完成。

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力麗今天公告投下3.63億元，取得台北市大同區的整棟不動產土地面積約121坪，建物面積約429.16坪，將投入興建住宅或工商大樓，用以出租或出售。

力麗總經理陳漢卿表示，紡織本業辛苦，力麗在土地活化及資產開發方面過去就有經驗。力麗集團的力麒建設為國內知名建商，除開發不少建案，也跨足觀光事業，在日月潭、馬告生態園區及宜蘭、花蓮等地經營多家酒店。（編輯：張良知）1131220

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