加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲法訴訟法修法三讀 同意違憲宣告大法官最少需9人
首頁 / 證券
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 證券

市場消化聯準會轉鷹 亞股隨美股跌勢多收低

2024/12/20 18:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港20日綜合外電報導）投資人正在評估美國聯準會（Fed）調整降息展望對市場造成的後勁，同時準備迎接美國總統當選人川普（Donald Trump）的第二任期，美元續強，亞股今天多收低。

法新社報導，聯準會轉向更鷹派作風和日本央行日本銀行拒絕緊縮貨幣政策，使日圓備受打擊。

投資人現在靜待今天稍晚出爐的美國個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會偏好的通膨指標，也是美國今年最後一項重要數據。

華爾街股市昨天收盤跌多漲少，與價格走勢相反的美國公債殖利率攀升至5月以來最高，使股市承壓。

亞股方面，東京、香港、上海、雪梨、新加坡、首爾及台北股市收低，威靈頓和馬尼拉股市則收高。

聯準會於美東時間18日一如預期宣布降息，但外界密切注意的「利率預測點陣圖」（dot plot）顯示，聯準會預估明年只會降息2次，比之前預計降息4次的目標減半。

數據顯示，美國經濟成長和消費支出速度高於預期，但無助於緩解外界對聯準會將在更長時間內維持較高借款成本的擔憂。

美國銀行（Bank of America）全球研究部門經濟學家在一篇評論中說道：「我們堅持明年降息2次的預測，但風險顯然已轉移至減少降息次數或者不降息的方向。」（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1131220

川普
美FAA宣布 禁無人機飛越紐澤西州和紐約州重要設施玉山金董事長：金融併購合意為佳但不能沒有敵意併購
洪啓原
日本多地初雪提前報到 東京都鬧區提早近1個月日銀維持利率不變 日股東證指數跌幅縮小
聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
聯準會降息步伐引發疑慮後 美股開高
108
更多編輯台推薦新聞：