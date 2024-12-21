因應鋰儲能設備增加 家用儲能和電力轉換2產品列檢

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（中央社記者劉千綾台北21日電）因應減碳趨勢，鋰電池型式的儲能設備使用將逐漸增加。經濟部標準局近日公告，將家用儲能設備及電力轉換系統等2項產品納入應施檢驗範圍，要求產品需符合電氣安全等規範，業者須於民國115年7月1日前完成檢驗。

標準局說明，考量鋰電池設備安全風險性較高，如未符合檢驗規定，恐因鋰電池品質不良，導致熱失控引發事故，引發民眾對相關鋰儲能設備安全性的關注。而家用儲能設備及該設備所使用的電力轉換系統均為新興產品，其安全性尤為重要。

為保障使用安全，標準局邀集相關公協會及廠商召開3場次說明會，與會代表無反對列檢意見，因此規劃將「家用儲能設備」及「電力轉換系統」納入應施檢驗範圍，要求產品需符合電氣安全、電磁相容、併網安全等規範。同時，特別強化鋰電池應具備耐受熱失控的防延燒能力，以降低事故風險。

標準局表示，「家用儲能設備」檢驗範圍為電池容量在20度電（kWh）以下，「電力轉換系統」檢驗範圍為容量在20kW以下，具備雙向電力傳輸功能或具連接轉換太陽光電發電設備者，自115年7月1日起，應完成檢驗程序後，才可得輸入或運出廠場。

標準局表示，業者即日起可進行檢驗，如提早完成檢驗程序並取得商品驗證登錄證書者，即可提早標示「商品檢驗標識」。

標準局呼籲，廠商應落實商品的安全性與標示正確性，以維護消費者權益；同時提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」的商品，並由原廠指定的合格電器承裝業者評估安裝。（編輯：林克倫）1131221