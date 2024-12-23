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黑松：明年景氣變數大 將為超高齡社會推新品

2024/12/23 15:53
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（中央社記者何秀玲台北23日電）飲料廠黑松今天召開法人說明會，董事長張斌堂表示，今年飲料動能主要來自於運動補給飲料，但因下半年烈酒市場衰退，黑松酒類業績年減5.7%；法人推估，今年營收力拚新台幣百億元。

談到景氣和展望，張斌堂表示，明年變數大，不過台灣迎接超高齡社會，飲料和保健品都將推出相對應新品，加上今年底取得50度以上金門高粱總經銷，明年營運一定要比今年成長。

張斌堂說，今年面對飲料市場挑戰，黑松飲料本業整體業績持平，主要動能來自黑松運動補給飲料系列產品，其中以「FIN好菌補給飲」成長43%表現最好，主要客群為親子族群；另外，黑松今年上半年烈酒成長，但受到整體烈酒市場衰退影響，像威士忌就衰退2至3成，黑松整體酒類業績也比去年下滑5.7%。

黑松今年前11月營收為95.4億元，年減2.77%，法人估今年有望衝刺達100億元。

張斌堂表示，明年營運重點，是今年年底將會取得50度以上金門高粱高續約，其他酒品也會跨品類如冰飲或甜點聯名，以搶新客群。

土地資產方面，他說，深坑土地申請使用執照，其中有1000坪興建倉庫，明年4月直營經銷商可以搬進去；另外還有2000坪不確定用途，旁邊還有7000坪會做地目分割。

咖啡期貨價格在紐約期貨交易所創下歷史新高，張斌堂說，明年咖啡成本壓力確實大，但黑松的咖啡是否漲價，仍需做綜合評估。

他說，今年年初員工調薪幅度約4.2%，明年年初同樣會再調薪，黑松年終獎金有3部分，包括年終獎金、每年3月獎勵金及員工酬勞，近年來合計約有4個月。（編輯：張良知）1131223

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食品廠搶進保健食品商機 黑松生技今年拚雙位數成長
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