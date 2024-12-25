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人形機器人行星滾珠螺桿扮要角 歐日占先機台廠跟進

2024/12/25 12:05
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）市場預期2025年將是人形機器人量產元年，其中行星式滾珠螺桿是人形機器人線性關節關鍵元件，德國、瑞士、瑞典等大廠早已布局，日本廠商積極開發，台廠包括優士特精密、上銀、全球傳動等，在機器人高階滾珠螺桿也積極跟進。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）、電動車大廠特斯拉（Tesla）、以及Open AI等，帶動人形機器人產業話題，亞系法人評估，2025年將是人形機器人量產元年。

觀察關鍵零組件，產業人士表示，滾珠螺桿元件其中的行星式滾珠螺桿，能耗減損較少，可負重較多，大幅提升傳動效率和加速度、傳動精度、壽命等，是人形機器人線性關節活動靈巧的關鍵元件，行星式滾柱螺桿已廣泛應用在軍事、國防以及航空業。

產業人士分析，人形機器人每一側需要7支行星式滾珠螺桿，包括上手臂、下手臂、腕部、大腿、小腿等，關節和手掌沒有相關需求，人形機器人全身大約需要14支行星式滾珠螺桿。

法人分析，特斯拉Optimus人形機器人線性關節，可能採行星式滾珠螺桿，不過行星式滾珠螺桿製造設備和加工技術門檻高，製造設備多掌握在日本、歐洲、美國等大廠，且到貨交期超過1年，設備進駐也需要大廠測試。

觀察目前行星式滾珠螺桿主要供應鏈，法人指出，德國舍弗勒集團（Schaeffler AG）以及旗下瑞士商GSA和Rollvis、旗下瑞典商伊維萊（Ewellix），在機器人傳動及行星式滾珠螺桿元件，布局許久。此外，德國博世力士樂（Bosch Rexroth）、日本THK、日本NSK等傳動元件大廠，也積極布局人形機器人高階滾珠螺桿元件。

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台灣廠商在高階行星式滾珠螺桿也不缺席，法人指出，優士特精密（U-SCREWS）長期布局行星式滾珠螺桿，羅昇企業也代理伊維萊Ewellix滾珠螺桿產品。此外，全球傳動研發中心持續開發行星式滾珠螺桿產品。

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒先前指出，在人形機器人領域，上銀提供減速機、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件，檯面上的人形機器人大廠，持續與上銀集團洽商。（編輯：潘羿菁）1131225

卓文恒
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